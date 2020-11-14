И.о. главы Пентагона призвал завершить все войны с участием США

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что все войны, в которых участвуют США, должны закончиться, потому что американцы — «не народ вечной войны».

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на документ, разосланный персоналу Министерства обороны США.

Как заявил Миллер, «готовясь к будущему, США остаются привержены тому, чтобы завершить войну в Афганистане, которая началась с противостояния «Аль-Каиде»*.

«Мы на пороге победы над «Аль-Каидой» и её сообщниками, но нам следует избегать стратегических ошибок прошлого и довести бой до конца. Эта борьба длится долго и мы уже заплатили огромную цену, многие устали от войны, и я один из таких людей», — говорится в послании.

Миллер подчеркнул, что американцы — «не народ вечной войны».

«Это полная противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны прекратиться», — добавил глава ведомства.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска должны вернуться в страну к Рождеству. Американские власти намерены сократить военный контингент США в Афганистане до 2,5 тыс. к началу 2021 года.

Кроме того, в июне во время выступления в военной академии в Вест-Пойнте Трамп заявил, что Соединённые Штаты завершают «эру бесконечных войн».

Тогда он отметил, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в «далёких странах, о которых многие люди даже не слышали».

Подобное заявление он сделал и в октябре 2019 года, по его словам, для США пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

По мнению американского президента, руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.