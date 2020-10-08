В Белом доме анонсировали сокращение войск в Афганистане до 2,5 тысяч

Американский президент Дональд Трамп намерен сократить военный контингент США в Афганистане до 2,5 тыс. к началу 2021 года, заявил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Когда президент Трамп вступил в должность, в Афганистане находились около 10 тыс. американских военных. Сегодня там менее 5 тыс., и это число уменьшится до 2,5 тыс. к началу следующего года», — приводит слова О'Брайена в ходе выступления в Университете Невады Reuters.

В сентябре Трамп заявил, что численность американских военных в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — до 2 тыс. военнослужащих.

В середине июля Пентагон объявил о завершении первого этапа вывода американских войск из Афганистана, в рамках которого США сократили число военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс.