В Белом доме анонсировали сокращение войск в Афганистане до 2,5 тысяч
- Reuters
- © Courtesy Alejandro Licea/U.S. Army
«Когда президент Трамп вступил в должность, в Афганистане находились около 10 тыс. американских военных. Сегодня там менее 5 тыс., и это число уменьшится до 2,5 тыс. к началу следующего года», — приводит слова О'Брайена в ходе выступления в Университете Невады Reuters.
В сентябре Трамп заявил, что численность американских военных в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — до 2 тыс. военнослужащих.
В середине июля Пентагон объявил о завершении первого этапа вывода американских войск из Афганистана, в рамках которого США сократили число военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс.