Трамп рассказал о будущем американских войск на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Соединённые Штаты будут продолжать выводить войска с Ближнего Востока по мере стабилизации ситуации в регионе. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, комментируя договорённость между Израилем и Бахрейном установить дипломатические отношения.

«По мере того как всё больше (арабских. — RT) стран осуществляют нормализацию отношений с Израилем, что, по нашему мнению, произойдёт очень быстро, регион будет становиться всё более стабильным, безопасным и процветающим», — сказал американский лидер в Белом доме.

Он подчеркнул, что тем временем США выводят с Ближнего Востока «большинство своих солдат».

«Так что мы движемся в противоположном прежнему направлении, когда воевали и проливали кровь во всём регионе. Песок был весь пропитан кровью. А теперь на этом песке будет мир», — цитирует ТАСС Трампа.

Ранее американский президент заявил, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.

Как уточняется в совместном заявлении, Бахрейн присоединится к церемонии подписания мирного соглашения в Белом доме, в которой примут участие ОАЭ и Израиль, 15 сентября.

Кроме того, Трамп анонсировал сокращение числа войск США в Афганистане и Ираке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить