Трамп рассказал о будущем американских войск на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты будут продолжать выводить войска с Ближнего Востока по мере стабилизации ситуации в регионе. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, комментируя договорённость между Израилем и Бахрейном установить дипломатические отношения.

«По мере того как всё больше (арабских. — RT) стран осуществляют нормализацию отношений с Израилем, что, по нашему мнению, произойдёт очень быстро, регион будет становиться всё более стабильным, безопасным и процветающим», — сказал американский лидер в Белом доме.

Он подчеркнул, что тем временем США выводят с Ближнего Востока «большинство своих солдат».

«Так что мы движемся в противоположном прежнему направлении, когда воевали и проливали кровь во всём регионе. Песок был весь пропитан кровью. А теперь на этом песке будет мир», — цитирует ТАСС Трампа.

Ранее американский президент заявил, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.

Как уточняется в совместном заявлении, Бахрейн присоединится к церемонии подписания мирного соглашения в Белом доме, в которой примут участие ОАЭ и Израиль, 15 сентября.

Кроме того, Трамп анонсировал сокращение числа войск США в Афганистане и Ираке.