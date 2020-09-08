Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Я не говорю, что военные круги меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолёты и всё остальное, были счастливы», — цитирует ТАСС Трампа.

Американский лидер заявил, что стремление прекратить политику «бесконечных войн», а также возвращение американских военнослужащих на родину будут являться приоритетными направлениями внешней политики действующего президента в случае переизбрания на второй срок на намеченных на 3 ноября выборах.

Ранее Трамп во время выступления в военной академии в Вест-Пойнте заявил, что Соединённые Штаты завершают «эру бесконечных войн».

Тогда он отметил, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в «далёких странах, о которых многие люди даже не слышали».