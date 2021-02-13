В Пентагоне заявили о планах обсудить миссию в Афганистане
- Reuters
Об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос, планируют ли США пересмотреть планы вывода своих войск из Афганистана, которые предусмотрены мирными договорённостями с радикальным движением «Талибан»*.
«Нет сомнений, что на встрече на уровне министров обсудят миссию НАТО в Афганистане. Министр (обороны США Ллойд Остин) с нетерпением ожидает этого», — цитирует его ТАСС.
29 февраля 2020 года в Дохе США подписали мирное соглашение с талибами. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.
Документ предусматривает сокращение численности войск США в Афганистане и дальнейший вывод своих сил и сил НАТО, если талибы воздержатся от насилия.
В январе 2021 года талибы призвали администрацию нового президента США Джо Байдена реализовать дохийское соглашение.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.