В Пентагоне заявили о планах обсудить миссию в Афганистане

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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министры обороны стран НАТО на встрече на следующей неделе обсудят планы вывода войск из Афганистана.
В Пентагоне заявили о планах обсудить миссию в Афганистане
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос, планируют ли США пересмотреть планы вывода своих войск из Афганистана, которые предусмотрены мирными договорённостями с радикальным движением «Талибан»*.

«Нет сомнений, что на встрече на уровне министров обсудят миссию НАТО в Афганистане. Министр (обороны США Ллойд Остин) с нетерпением ожидает этого», — цитирует его ТАСС.

29 февраля 2020 года в Дохе США подписали мирное соглашение с талибами. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.

Документ предусматривает сокращение численности войск США в Афганистане и дальнейший вывод своих сил и сил НАТО, если талибы воздержатся от насилия.

В январе 2021 года талибы призвали администрацию нового президента США Джо Байдена реализовать дохийское соглашение.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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