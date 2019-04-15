МИД России заявил о полном прекращении сотрудничества с НАТО

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, нынешний кризис в отношениях — «не первый, но самый продолжительный», передаёт РИА Новости.

«Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует», — сказал он.

Как указал дипломат, в настоящее время отсутствуют признаки того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика.

Ранее Грушко рассказал, что страны НАТО усиливают ядерный компонент на военных учениях. Он также заявлял, что политика альянса выстраивается вокруг «демонизации России».

Как подчёркивала канцлер ФРГ Ангела Меркель, ЕС и НАТО не являются врагами России.