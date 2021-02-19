В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о «нападках России»

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который обвинил Россию в нападках на американскую демократию.
В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о «нападках России»
  • Reuters

«Россия, в отличие от Соединённых Штатов, во внутренние дела других государств не вмешивается. Она уважает суверенитет других государств, в то время как американцы вмешиваются во внутренние дела России на протяжении всех лет после распада СССР, и сегодня в том числе», — считает Цеков.

Он подчеркнул, что проблемы демократии в США являются исключительно проблемами американской внутренней политики.

«Проблемы демократии в Америке имеются с давних пор, и эти проблемы являются внутренними. Если у них есть эти проблемы, то только из-за тех ошибок, которые они сами допускают. Ни со стороны России, ни со стороны других государств нет никакого влияния на демократические принципы, тенденции в США», — заявил сенатор.

Он также отреагировал на слова американского лидера о том, что Москва стремится «ослабить трансатлантическое единство».

«Тот монолит, о котором он (Байден. — RT) говорит, не приносит никакого блага мировому сообществу. Эта монолитность Америки и Евросоюза приводит к большим бедам для других стран», — считает Цеков.

Ранее Байден в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в нападках на американскую демократию и в попытках убедить людей в том, что государственная система США коррумпирована.

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