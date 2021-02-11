В США заявили о трудностях с анализом угроз безопасности из-за действий России и Китая

Американский Совет генеральных инспекторов по вопросам добросовестности и эффективности опубликовал доклад о главных вызовах, с которыми сталкиваются федеральные ведомства США. Так, по мнению специалистов, властям трудно анализировать угрозы безопасности из-за действий России и Китая. RT ознакомился с публикацией.

«Меняющаяся обстановка в области безопасности, характеризующаяся подъёмом Китая и России и постоянной угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи, представляет для федеральных ведомств проблему в плане анализа угроз безопасности», — говорится в докладе.

В совете считают, что США должны разрабатывать новые концепции и возможности для защиты страны, поддержания и укрепления экономического процветания, а также лидерства в качестве глобальной сверхдержавы.

Специалисты подчёркивают, что развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и 5G, могут изменить способы сбора и анализа данных, а также дадут «злонамеренным государственным или негосударственным субъектам возможность манипулировать этой же информацией и использовать её в своих целях».

В связи с этим совет призвал Министерство обороны США ускорить процесс разработки, обеспечения безопасности и внедрения новых технологий для противодействия аналогичным возможностям.

Ранее Минторг США ужесточил контроль над экспортом технологий, которые могли бы быть использованы военными разведками России, Китая, Кубы и Венесуэлы.



