Минторг США назвал Россию и ряд других стран враждебными государствами

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Министерство торговли США внутренним постановлением ужесточило контроль при операциях в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг. Ведомство также объявило Россию и ряд других стран враждебными иностранными государствами.

«Распоряжение обеспечивает устойчивость и доверие поставок таких технологий, документ определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве враждебных: Китая, России, Ирана, КНДР, Кубы и венесуэльского политика Николаса Мадуро», — говорится в сообщении министерства.

Также 14 января Минторг США ужесточил контроль над экспортом технологий, которые могут пойти на пользу военным разведкам России, Китая, Кубы и Венесуэлы.

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