Минторг США назвал Россию и ряд других стран враждебными государствами
«Распоряжение обеспечивает устойчивость и доверие поставок таких технологий, документ определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве враждебных: Китая, России, Ирана, КНДР, Кубы и венесуэльского политика Николаса Мадуро», — говорится в сообщении министерства.
Также 14 января Минторг США ужесточил контроль над экспортом технологий, которые могут пойти на пользу военным разведкам России, Китая, Кубы и Венесуэлы.