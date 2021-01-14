Минторг США назвал Россию и ряд других стран враждебными государствами

Министерство торговли США внутренним постановлением ужесточило контроль при операциях в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг. Ведомство также объявило Россию и ряд других стран враждебными иностранными государствами.

«Распоряжение обеспечивает устойчивость и доверие поставок таких технологий, документ определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве враждебных: Китая, России, Ирана, КНДР, Кубы и венесуэльского политика Николаса Мадуро», — говорится в сообщении министерства.

Также 14 января Минторг США ужесточил контроль над экспортом технологий, которые могут пойти на пользу военным разведкам России, Китая, Кубы и Венесуэлы.