США усилили контроль над технологиями из-за иностранных разведслужб

Министерство торговли США ужесточило контроль над экспортом технологий, которые могут пойти на пользу военным разведкам России, Китая, Кубы и Венесуэлы.

В министерстве заявили, что подведомственное Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) ввело новые меры контроля за технологиями и некоторыми специфическими «видами деятельности граждан США», которые могут работать в пользу военно-разведывательных служб других стран, в том числе стран, которые Вашингтон обозначил как спонсоров терроризма.

Кроме того, бюро усиливает контроль за тем, чтобы американская сторона не способствовала несанкционированным программам создания оружия массового поражения и средств доставки такого оружия.

Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что США «не могут позволить иностранным военно-разведывательным организациям» противников страны использовать американские технологии или услуги «для поддержки своей дестабилизирующей деятельности».

Среди подпавших под новые меры контроля числятся военная разведка и контрразведка Кубы, службы разведки Китая, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии и Венесуэлы.

Подобные меры были объявлены США ещё в декабре, тогда Министерство торговли опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.