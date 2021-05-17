В США призвали разработать законопроект о реагировании на «вызовы» со стороны КНР

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал коллег разработать законопроект, направленный на противодействие «вызовам» со стороны Китая. RT ознакомился с текстом заявления политика, которое он сделал в ходе выступления в конгрессе.

По словам Рубио, ситуация, которая к настоящему времени сложилась в отношениях Вашингтона и Пекина, требует создания «по-настоящему основательного законопроекта», который должен включать в себя работу по шести направлениям.

Так, речь идёт о необходимости увеличения объёмов внутренних инвестиций, о противодействии «военной агрессии Китая» и восстановлении справедливой торговли, например путём внесения поправок в действующее международное и внутреннее (американское) законодательство, уточнил сенатор.

Кроме того, коллеги Рубио по конгрессу должны сосредоточить своё внимание на защите здравоохранения США, обеспечении надёжности рынков капитала, которыми Пекин якобы пользуется в том числе «для финансирования своих вооружённых сил и компаний», а также на профилактике принудительного труда в азиатской республике, добавил политик.

По мнению Рубио, если Вашингтон не примет мер для устранения «опасного и растущего» дисбаланса в отношениях с Пекином, американцев «ждёт будущее, в котором самым могущественным государством мира будет тоталитарная коммунистическая диктатура, практикующая геноцид», в то время как самим США «достанется роль некогда великой страны, переживающей упадок».

«Я действительно уверен, что мы, добившись успеха, приблизим новый американский век. В случае неудачи нас ждёт век унижения», — заключил сенатор.

Ранее американские сенаторы Крис ван Холлен и Дэн Салливан представили на рассмотрение конгресса законопроект «О принципе полной взаимности — 2021», который призван устранить «существенный дисбаланс» в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем.