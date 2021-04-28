Американские сенаторы призвали «устранить дисбаланс» между США и Китаем

Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен и его коллега республиканец Дэн Салливан представили на рассмотрение конгресса законопроект «О принципе полной взаимности — 2021», который, по их словам, призван устранить «существенный дисбаланс» в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем. RT ознакомился с документом.

Так, в документе говорится о нескольких направлениях, сотрудничество по которым вызывает обеспокоенность сенаторов, — в их число вошли торговля, дипломатия, образование и сфера коммуникаций.

В частности, из текста следует, что Пекин иногда отказывает американским дипломатам и другим официальным лицам в праве на въезд, ограничивает перемещение по стране журналистов из США.

Кроме того, Китай предоставляет «огромные субсидии» своему сельскому хозяйству, сталелитейной и алюминиевой промышленности, что, в свою очередь, «наносит вред свободе конкуренции внутри страны и в глобальном масштабе», отмечается в документе.

«Законопроект прямо поручает администрации Байдена разработать подробный доклад для конгресса США, где детально описываются препятствия, которые создаёт Китай, для того чтобы помешать свободной работе американских дипломатов, официальных лиц, журналистов, предприятий и неправительственных организаций (НПО) в республике», — говорится в пресс-релизе Ван Холлена.

Также документ содержит рекомендации относительно того, какие ответные меры могут принять США для достижения «взаимности» в отношениях с КНР.

По словам Ван Холлена, «пришло время положить конец однобокому подходу» со стороны Китая.

«Главное в обеспечении выполнения принципа взаимности — это выявить все области, где мы поставлены в неблагоприятное положение, и разработать последовательную стратегию для заполнения пробелов», — добавил он.

В свою очередь, сенатор Салливан заявил, что на протяжении «десятков лет» граждане США, представители бизнеса и организации, ведущие свою деятельность в Китае, сталкиваются с существенными ограничениями и цензурой. Он обратился к конгрессу с призывом принять необходимые меры и защитить интересы американцев.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что, несмотря на существующие между Пекином и Вашингтоном «естественные различия и разногласия», спорные вопросы можно урегулировать, «избегая конфликтов и конфронтации».

Подробнее — в материале RT.