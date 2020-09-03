Китай осудил решение США ограничить работу китайских дипломатов
- Reuters
«Под предлогом принципа взаимности США 2 сентября ввели очередные необоснованные ограничения и создали препятствие для китайского дипломатического и консульского персонала», — говорится в заявлении.
В китайском посольстве назвали подобный шаг «грубым попиранием» Венской конвенции и нарушением провозглашёнными США ценностям открытости и свободы.
«Китай всегда поддерживал и предоставлял необходимое содействие для иностранного дипломатического и консульского персонала, в том числе из США, для выполнения их служебных обязанностей в Китае», — отметили в посольстве КНР.
Госсекретарь Майк Помпео объявил, что китайским дипломатам в США потребуется разрешение Вашингтона на посещение университетских кампусов и проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий.
Ранее Помпео назвал угрозу от Коммунистической партии Китая более серьёзным вызовом, чем холодная война с СССР.