Китай осудил решение США ограничить работу китайских дипломатов

Пекин выступает решительно против введённых США ограничений на работу китайских дипломатов и призывает отозвать данную меру, заявили в посольстве Китая в Вашингтоне.

«Под предлогом принципа взаимности США 2 сентября ввели очередные необоснованные ограничения и создали препятствие для китайского дипломатического и консульского персонала», — говорится в заявлении.

В китайском посольстве назвали подобный шаг «грубым попиранием» Венской конвенции и нарушением провозглашёнными США ценностям открытости и свободы.

«Китай всегда поддерживал и предоставлял необходимое содействие для иностранного дипломатического и консульского персонала, в том числе из США, для выполнения их служебных обязанностей в Китае», — отметили в посольстве КНР.

Госсекретарь Майк Помпео объявил, что китайским дипломатам в США потребуется разрешение Вашингтона на посещение университетских кампусов и проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий.

Ранее Помпео назвал угрозу от Коммунистической партии Китая более серьёзным вызовом, чем холодная война с СССР.