Помпео сравнил угрозу от Компартии КНР с вызовами холодной войны

Текущая угроза, которая исходит от Коммунистической партии Китая, рассматривается Соединёнными Штатами как более серьёзный вызов, чем холодная война с СССР, заявил госсекретарь США Майк Помпео перед членами верхней палаты парламента Чехии.

Трансляция велась в Twitter Госдепартамента США.

Как отметил Помпео, происходящее в настоящий момент — «не холодная война 2.0».

«Сопротивление угрозе в лице китайской компартии — это в ряде аспектов гораздо более тяжёлый вызов. Во многом из-за того, что китайская компартия уже проникла в наши экономику, политику и общество, что Советскому Союзу не удавалось», — заявил он.

По его словам, Коммунистическая партия КНР якобы преследует только собственные интересы и боится свободного общества.

При этом Помпео заверил, что доминирование Китая — это «не что-то неизбежное».

Он также отметил, что Коммунистическая партия КНР «далека от китайских граждан и несёт угрозу их ценностям и образу жизни».

Ранее Помпео назвал Коммунистическую партию Китая «центральной угрозой современной эпохи».

Он также выразил мнение, что Китай повторяет ошибки СССР.

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