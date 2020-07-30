Помпео назвал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, посвящённых бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.
«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи», — цитирует его ТАСС.
Помпео также добавил, что дипломатические усилия США помогли «международному сообществу осознать угрозу КПК».
Ранее Помпео заявил о важности создания альянса нового формата против Китая и отметил, что прежняя система взаимодействия США с КНР потерпела крах.
Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил отношения США и Китая.