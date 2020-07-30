Помпео назвал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи».

Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, посвящённых бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи», — цитирует его ТАСС.

Помпео также добавил, что дипломатические усилия США помогли «международному сообществу осознать угрозу КПК».

Ранее Помпео заявил о важности создания альянса нового формата против Китая и отметил, что прежняя система взаимодействия США с КНР потерпела крах.

Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил отношения США и Китая.