Помпео назвал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи».
Помпео назвал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, посвящённых бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

«Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи», — цитирует его ТАСС.

Помпео также добавил, что дипломатические усилия США помогли «международному сообществу осознать угрозу КПК».

Ранее Помпео заявил о важности создания альянса нового формата против Китая и отметил, что прежняя система взаимодействия США с КНР потерпела крах.

Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил отношения США и Китая.

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