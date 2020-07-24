Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия Соединённых Штатов с Китаем потерпела крах.

Об этом он заявил в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда во время своей речи, посвящённой американо-китайским отношениям.

«Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать её, мы не должны возвращаться к ней», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Соединённым Штатам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и американского образа жизни.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. В МИД КНР решение США о закрытии диппредставительства назвали «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права.