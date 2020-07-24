Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США с Китаем

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия Соединённых Штатов с Китаем потерпела крах.
Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США с Китаем
  • Reuters

Об этом он заявил в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда во время своей речи, посвящённой американо-китайским отношениям.

«Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать её, мы не должны возвращаться к ней», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Соединённым Штатам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и американского образа жизни.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. В МИД КНР решение США о закрытии диппредставительства назвали «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить