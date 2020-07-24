Помпео заявил о важности создания альянса нового формата против Китая

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты предлагают создать альянс нового формата для противодействия Китаю.

Об этом он сказал в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда во время своей речи, посвящённой американо-китайским отношениям.

«В ООН, НАТО, G7, G20 нашей экономической, дипломатической и военной мощи, если ею верно воспользоваться, вполне достаточно для того, чтобы ответить на этот вызов. Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств — альянс демократий», — цитирует его ТАСС.

По мнению госсекретаря США, Китай своими действиями представляет вызов, с которым Запад ещё «не сталкивался прежде».

Ранее Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия Соединённых Штатов с Китаем потерпела крах.

23 июля президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. В МИД КНР решение США о закрытии диппредставительства назвали «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права.