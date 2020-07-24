Помпео сравнил Китай с СССР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, именно по этой причине Соединённые Штаты победят в противостоянии с Китаем.

«Я верю, что мы сможем это сделать. У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз», — указал он.

Как отметил Помпео, такими ошибками являются «отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права».

Вместе с этим госсекретарь добавил, что ситуация с Китаем отличается от того, что было СССР тем, что КНР глубоко интегрирована в мировую экономику.

Ранее Помпео заявил о важности создания альянса нового формата против Китая и отметил, что прежняя система взаимодействия США с КНР потерпела крах.

23 июля президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. В МИД КНР решение США о закрытии диппредставительства назвали «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права.