Госдеп намерен развивать связи между гражданами США и Китая

Госдепартамент США планирует реализовать ряд проектов, направленных на укрепление связей между жителями Китая и Соединённых Штатов. Об этом говорится в описании двух грантов, с текстам которых ознакомился RT.

Так, один из грантов предполагает выделение до $30 тыс. каждому из будущих подрядчиков на работу по направлениям, связанным с популяризацией особенностей ведения бизнеса по-американски, защитой прав сексуальных меньшинств, развитием возможностей для сотрудничества в сфере здоровья, окружающей среды, изучения английского языка и другим.

«Хотя данный критерий необязателен, наиболее конкурентными будут предложения, предусматривающие создание контента или связей с американскими экспертами, организациями или учреждениями, которые по завершении программы будут способствовать расширению сотрудничества между американским народом, представительством США в Китае и китайским народом», — уточняется в документе.

Подать заявку на участие в инициативе могут неправительственные организации, в том числе организации гражданского общества, исследовательские центры, музеи и национальные парки.

Второй грант предполагает углубление сотрудничества американцев с жителями юго-западной части Китая, в том числе с населением Тибета.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Пекине рассмотрит проекты, способствующие развитию связей между народами США, Китая, и в частности — юго-западной его части (включая провинции Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Тибетский автономный район и муниципалитет Чунцин)», — говорится в тексте.

Как рассказали в Госдепе, на воплощение соответствующих проектов каждому из будущих подрядчиков ведомство может выделить до $30 тыс.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение финансирования могут граждане или неправительственные организации, ведущие свою деятельность в КНР.

Уточняется, что ход обеих инициатив будет курировать посольство Соединённых Штатов в Пекине.

В прошлом году сообщалось о планах Госдепартамента выделить средства на поддержку в КНР деятельности, направленной на «разъяснение» народу страны особенностей внешней политики, ценностей и культуры США.