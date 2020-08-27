ЕК выделит €1,7 млн на развитие гражданского общества в Китае

Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить до €1,7 млн на развитие организаций гражданского общества в Китае. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

Как уточняется, речь идёт о расширении возможностей организаций гражданского общества участвовать «в процессах развития и государственного управления» в КНР.



Также из документа следует, что реализация инициативы поспособствует вовлечению подобных структур в борьбу с изменением климата, в интеграцию инвалидов в общество, а также в привлечение женщин к участию в экономической, политической и социальной жизни страны.

Сумма средств, выделяемая на проект ЕК, составляет €1,7 млн.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение гранта могут организации, учреждённые в Китае или Евросоюзе.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить средства на поддержку в Китае деятельности, направленной на «разъяснение» народу республики особенностей внешней политики, ценностей и культуры Соединённых Штатов.

Согласно описанию тендерной документации, на финансирование каждого из соответствующих проектов планировалось направить до $150 тыс.