В ЕП призвали бороться с «пропагандой» России и КНР на фоне пандемии

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Ксения Калинкина
На рассмотрение Европарламента внесён проект резолюции, в котором говорится о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в ЕС на фоне пандемии коронавируса. С документом ознакомился RT.
В ЕП призвали бороться с «пропагандой» России и КНР на фоне пандемии
  • Reuters

Речь идёт о внесённом на рассмотрение Европейского парламента (ЕП) проекте резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями», предложенном евродепутатом Филиппом Ламбером.

Проект резолюции должен пройти несколько стадий рассмотрения, прежде чем она будет одобрена.

«(ЕП. — RT) настоятельно призывает (Европейскую. — RT) комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды, использующей пандемию COVID—19 для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения», — говорится в тексте для предложенной евродепутатом резолюции.

В документе говорится о масштабе последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также о мерах, принимаемых руководством институтов ЕС в связи со сложившейся ситуацией.

Также в проекте упоминается ряд угроз, с которыми в настоящее время сталкивается Евросоюз.

По мнению Ламбера, обеспокоенность в этом контексте вызывает, в том числе «пропагандистская деятельность» стран, как внутри, так и за пределами ЕС, направленная на «ограничение» основных прав граждан в погоне за достижением «политических интересов».

Ранее с подобными обвинениями в адрес России и КНР выступил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

По его словам, якобы инициированная дезинформационная кампания направлена на дискредитацию работы Вашингтона по борьбе с COVID-19.

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