ЕК профинансирует развитие «медиаграмотности» россиян на фоне пандемии

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Ксения Калинкина
Еврокомиссия выделит до €3,2 млн на содействие развитию свободы самовыражения в России и повышению уровня «медиаграмотности» граждан страны. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.
ЕК профинансирует развитие «медиаграмотности» россиян на фоне пандемии
  • РИА Новости

«Глобальная цель объявления настоящего конкурса — поощрение и защита в России свободы выражения мнения как краеугольного камня здоровой демократии, а также информированного и плюралистического общества», — уточняется в тексте.

Кроме того, по мнению авторов документа, тематическая направленность объявленного ЕК тендера имеет особую значимость в разгар пандемии коронавируса и увеличения объёмов недостоверных данных в интернете.

Отмечается, что непосредственной целью конкурса в Еврокомиссии назвали «обеспечение поддержки инициатив по развитию медийной грамотности».

Так, предполагается, что в случае успешного воплощения инициативы граждане России — в особенности российская молодёжь — получат «возможность обращаться к средствам массовой информации, критически оценивая и осознанно воспринимая их контент, и в результате будут играть более активную роль в жизни общества».

В ходе работы участники проекта будут задействованы в том числе в проведении кампаний в социальных сетях, организации мероприятий по соответствующей тематике и работе, направленной на повышение «гражданской сознательности» в интернете. Мероприятия рекомендуется проводить за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие и неправительственные организации, учреждённые как в России, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии выделить €2 млн на проект по поддержке представительства ЕС в России.

Проект, как отмечается, призван укрепить потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшить понимание европейской политики в России.

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