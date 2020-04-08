ЕК намерена «улучшить понимание политики Евросоюза» среди россиян

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Юлия Гуреева
Еврокомиссия планирует выделить €2 млн на проект по поддержке представительства ЕС в России. С текстом тендера ознакомился RT.
ЕК намерена «улучшить понимание политики Евросоюза» среди россиян
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Как отмечается в документе, проект Еврокомиссии призван укрепить потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшить понимание европейской политики в России.

«Цель контракта — укрепить потенциал публичной дипломатии ЕС путём оказания поддержки представительству Европейского Союза в России для эффективного взаимодействия с определёнными группами населения, повысить уровень доверия и взаимопонимания между ЕС и Россией, обеспечить лучшее понимание Евросоюза и его политики, а также содействовать сотрудничеству в будущем», — говорится в описании.

В рамках проекта предполагается провести различные «просветительские мероприятия». Исполнителям предстоит организовать конференции, круглые столы, дебаты по актуальным проблемам в сфере российско-европейских отношений, а также визиты спикеров. 

«Основное внимание в рамках контракта будет уделяться осуществлению в Москве и других городах России различной деятельности в сфере публичной дипломатии, проведению просветительских мероприятий и организации международного обмена», — поясняется в документе. 

Кроме того, в ЕК предлагают делать упор на широкое освещение этой деятельности и коммуникационную стратегию. При этом подчёркивается, что мероприятия нацелены на определённую аудиторию, которая включает журналистов, средства массовой информации, аналитические центры, политиков, академические круги, университеты, предпринимателей и молодежь. 

Ожидается, что работа над проектом начнётся в сентябре 2020 года. Поиск подрядчиков будет вестись среди организаций или частных лиц.

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии выделить €3,5 млн на продвижение инициатив ЕС на Украине. В частности, планировалось создать коммуникационные кампании, рассчитанные на украинского зрителя, а также проанализировать их воздействия на граждан.

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