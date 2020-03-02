ЕК планирует выделить €1,3 млн на укрепление кибербезопасности Грузии

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Ксения Калинкина, Юлия Гуреева
Европейская комиссия (ЕК) объявила тендер на услуги специалистов для укрепления кибербезопасности Грузии. Отмечается, что на реализацию соответствующего проекта в ЕК планируют выделить до €1,3 млн. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился RT.
ЕК планирует выделить €1,3 млн на укрепление кибербезопасности Грузии
  • РИА Новости

Как отмечают в Еврокомиссии, основная цель проекта «Усиление кибербезопасности Грузии» заключается в повышении уровня готовности страны к киберугрозам и атакам. Так, предлагается усовершенствовать нормативно-правовую базу по примеру Европейского союза и повысить уровень защищённости информационных систем государства.

«Главным образом проект предусматривает укрепление грузинской правовой и институциональной базы в сфере кибербезопасности для повышения уровня защищённости сетей и информационных систем, а также уровня профилактики, готовности, реагирования и устойчивости к угрозам и инцидентам в киберпространстве», — уточняется в документе.

Подать заявки для участия в проекте, согласно описанию гранта, могут исключительно органы государственного управления и иные уполномоченные структуры.

Отмечается, что в Грузии наблюдается стремительный рост цифровой экономики, развитие электронных административных услуг, а также общее «увеличение числа кибератак и случаев кибершпионажа».

В этом контексте в ЕК напомнили об инциденте, имевшем место в октябре 2019 года в Грузии.

«28 октября 2019 года произошла массированная кибератака на множество объектов на территории Грузии. В результате не только пострадали тысячи сайтов, но и временно прекратили вещание два государственных телеканала. При этом критическая инфраструктура страны, по всей видимости, затронута не была», — говорится в тексте.

Отметим, что 20 февраля вину за произошедшее внешнеполитические ведомства Грузии, США и Великобритании возложили на Москву.

Российская сторона впоследствии подобные обвинения опровергла. Так, заместитель главы МИД России Андрей Руденко подчеркнул, что Москва «не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде».

Ранее в Европейском парламенте призвали активизировать усилия по борьбе с кибер- и гибридными угрозами.

В частности, предлагалось укрепить механизмы киберзащиты ЕС и государств — членов интеграционного объединения, создать устойчивую к киберугрозам инфраструктуру.

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