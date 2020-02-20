В МИД России опровергли причастность Москвы к атакам на сайты в Грузии

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты.

«Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде», — цитирует РИА Новости ответ Руденко на соответствующий вопрос.

Ранее представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил Россию в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы и другие. Никаких доказательств причастности России он не привёл.