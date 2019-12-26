Тренд на дискредитацию: в Европарламенте назвали Россию главным источником гибридных угроз

В Европейском парламенте представили предложения по резолюции, в которой Россия рассматривается в качестве «главного источника гибридных и обычных угроз безопасности». В частности, в тексте документа, с которым ознакомился RT, отмечается, что Москва якобы проводит кампании по дезинформации и предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в ряде государств. Парламентарии призвали бороться с «неоднозначными действиями» путём укрепления киберзащиты и устойчивости к гибридным угрозам. По мнению опрошенных RT экспертов, такая риторика в адрес России во многом обусловлена внутренним кризисом объединения.

Россия рассматривается в качестве «главного источника гибридных и обычных угроз», в том числе в связи с якобы предпринимаемыми Москвой попытками подорвать европейское единство и поставить под сомнение разделяемые всеми странами — членами ЕС универсальные ценности.

Об этом говорится в предложениях по резолюции комитета по международным отношениям ЕП, представленных в рамках годового отчёта под названием «Реализация общей внешней политики и политики безопасности» (ОВПБ).

«(Европарламент. — RT) отмечает, что главным источником гибридных и обычных угроз в сфере безопасности для ЕС и его государств-членов выступает Россия, которая активно стремится подорвать европейское единство, независимость, универсальные ценности и международные нормы», — уточняется в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Кроме того, в документе говорится о попытках России «дестабилизировать ситуацию».

«(Европарламент. — RT) подтверждает намерение ЕС в соответствии с международным правом, нормами и принципами поддерживать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины и всех государств «Восточного партнёрства» в пределах их международно признанных границ с целью расширения поддержки, предоставляемой затронутым конфликтами жителям, внутренне перемещённым лицам и беженцам, а также с целью противодействия усилиям по дестабилизации со стороны третьих стран, в частности России», — отмечается в тексте.

Помимо прочего, в предложениях по резолюции говорится о «враждебном характере российской пропаганды и дезинформации», а также об опасности, которую представляет «иностранное вмешательство» в европейские дела, в частности в выборы. В связи с этим в Европарламенте выступили с инициативой разработать долгосрочную стратегию в отношении России.

«Активизировать усилия по укреплению способности Европейского союза и его членов к адаптации, а также разработать для ЕС долгосрочную стратегию в отношении России, основанную на трёх столпах: сдерживании, устрашении и трансформации», — отмечается в документе.

Владимир Путин

РИА Новости

© Евгений Биятов

В последние годы Россию постоянно обвиняют во «вмешательстве» во внутренние дела иностранных государств. Однако российские официальные лица уже не раз подчёркивали абсурдность и бездоказательность подобных заявлений. Так, президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы других стран.

«Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран — членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года», — сказал президент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также неоднократно комментировал заявления западных коллег по поводу мнимого вмешательства Москвы во внутриполитические процессы за рубежом. В частности, глава МИД подчёркивал, что партнёры до сих пор не привели ни одного доказательства причастности российской стороны к якобы злонамеренной деятельности, например, в Европе и Соединённых Штатах.

«Ни одного факта я не видел ни относительно того, что мы пытались взламывать какие-то сайты Демократической партии, ни относительно того, что мы якобы делали во Франции, Германии», — уточнил Лавров.

Тренд на дискредитацию России в Европе продолжается, расширяется соответствующая нормативно-правовая база, заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По мнению эксперта, такая безосновательная риторика объясняется тем, что Европейский союз находится в состоянии кризиса. Он отметил, что ЕС важно сохранять единство по основным направлениям политики. Одним из возможных вариантов дальнейшего развития событий в данном контексте может быть использование темы «российской угрозы».

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«Мы видим, что (в ЕС. — RT) есть огромные структурные проблемы в экономике, операционной политике, экономических вопросах. При этом точки консолидации найти очень сложно, потому что ЕС уже не является местом, где существует так называемая европейская солидарность. Мы видим, что есть группы стран внутри Европы, которые смотрят на развитие Европейского союза совершенно по-разному. Так вот, для того чтобы сохранить эту консолидацию, очень удобно использовать тему России, тему «угроз» со стороны РФ, оборачивая это в конкретные прикладные аспекты в виде документов», — пояснил Данюк.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что Европарламент отражает коллективное мнение западноевропейской политической элиты, которая всегда была и будет враждебно настроена по отношению к России.

По его мнению, Москве не стоит ожидать смены европейской риторики, так как она «не входит в планы» Брюсселя. Однако это вовсе не означает, что отношения между Россией и ЕС будут ухудшаться «до беспредельных значений». Тем не менее оказывать давление на Москву европейские функционеры продолжат.

«Это давление будет продолжаться всегда, пока оно даёт какой-то эффект, а на их взгляд, оно дает эффект», — сказал политолог.

«Опора европейской безопасности»

В документе парламентарии предложили ряд инициатив. Так, они призвали активизировать усилия по борьбе с кибер- и гибридными угрозами, а также указали, что для проведения более эффективного анализа рисков и противостояния существующим вызовам необходимо повысить качество взаимодействия заинтересованных сторон в сфере обеспечения безопасности.

«(Европейский парламент. — RT) призывает заместителя председателя Еврокомиссии / Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Еврокомиссию и государства — члены ЕС активизировать усилия по противодействию угрозам в киберпространстве и гибридным угрозам, представляющим собой различные неоднозначные действия, путём укрепления механизмов киберзащиты ЕС и государств-членов и их устойчивости к гибридным угрозам, создания критически важной устойчивой к киберугрозам инфраструктуры; призывает в этом отношении к развитию всеобъемлющего совместного потенциала и методов для анализа рисков и уязвимых мест», — говорится в тексте документа.

Кроме того, евродепутаты подчёркивают необходимость более эффективной координации для успешного решения «подобных проблем».

Для противодействия «российской угрозе» в ЕС также проводят соответствующую работу с экспертным, политическим и журналистским сообществом, создают центры по борьбе с «влиянием из-за рубежа», добавил Никита Данюк. Однако, по его словам, об эффективности подобных мер в краткосрочной перспективе говорить сложно.

«Создаются специальные центры противодействия «российской угрозе», например, в информационном пространстве работают с экспертным сообществом, академическим, журналистским, работают активно и с политиками, которые хоть какой-то конструктив в отношении Москвы пытаются найти. Есть даже специальные организации внутри Европейского союза, STRATCOM, которые целенаправленно занимаются так называемым разоблачением российской пропаганды, фейков и так далее», — уточнил эксперт в беседе с RT.

Ожидаемо в ЕП напомнили об эффективности НАТО — в частности, о том, что военный блок продолжает оставаться одной из основ европейской безопасности. В Европарламенте также приветствовали дальнейшее расширение Североатлантического альянса.

Учения НАТО в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

«(Европейский парламент. — RT) подчёркивает роль НАТО как важной опоры европейской безопасности и приветствует продолжающийся процесс расширения альянса, который способствует стабильности и благополучию Европы», — говорится в документе.

В Москве, комментируя деятельность НАТО, заявляли в том числе об угрозах, связанных с продвижением военного блока на восток, к российским границам.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — подчеркнул глава государства.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на существование напряжённости в отношениях между Россией и Европой, Москва никогда не была инициатором снижения интенсивности сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

«Россия никогда не уходила от сотрудничества с НАТО и всегда была к этому готова. Работал совет Россия — НАТО, но потом, не по нашей инициативе, это взаимодействие было свёрнуто и спущено фактически до экспертного уровня, какие-то спорадические контакты», — добавил он.

Приверженность Евросоюза принципам военного альянса объяснима, считает Никита Данюк. По его словам, с точки зрения обеспечения безопасности Европа несубъектна. В связи с этим ЕС необходимо содействие Североатлантического альянса, который, в свою очередь, рассматривает Россию в качестве одной из наиболее опасных угроз, отметил эксперт в беседе с RT.