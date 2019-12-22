Лавров рассказал о «зашкаливающем» уровне русофобии со стороны НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале заявил, что уровень русофобии со стороны стран — членов НАТО зашкаливает.

«Дипломатия — это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнёра. Поэтому если мы берём словесную риторику, которую мы слышим из натовских кругов, как от стран-членов, так и от генерального секретариата, русофобия, конечно, зашкаливает», — сказал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что он был поражён заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель о НАТО как единственной организации, которая сможет защитить ФРГ.

«Честно говоря, я был поражён такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы. Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в ЕC.