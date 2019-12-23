Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с Путиным
- Reuters
Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.
«Если будут подходящими рамочные условия, то я встречусь с президентом Путиным», — сказал Столтенберг в интервью DPA.
Он отметил важность переговоров во времена, когда имеются сложности в отношениях.
«Россия — наш крупнейший сосед, и это так и останется», — констатировал Столтенберг.
По его словам, даже если отношения с Москвой не улучшатся, альянсу необходимо быть в состоянии «управлять» ими.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о «зашкаливающем» уровне русофобии со стороны НАТО.