Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с Путиным

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения сложностей в отношениях между альянсом и Москвой.
Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с Путиным
  • Reuters

Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

«Если будут подходящими рамочные условия, то я встречусь с президентом Путиным», — сказал Столтенберг в интервью DPA.

Он отметил важность переговоров во времена, когда имеются сложности в отношениях. 

«Россия — наш крупнейший сосед, и это так и останется», — констатировал Столтенберг.

По его словам, даже если отношения с Москвой не улучшатся, альянсу необходимо быть в состоянии «управлять» ими.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о «зашкаливающем» уровне русофобии со стороны НАТО. 

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