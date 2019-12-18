В Госдуме оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
- РИА Новости
По его словам, действия НАТО действительно вызывают озабоченность у России.
«Во-первых, увеличение финансовых средств на содержание структуры, проведение учений, которых становится всё больше и больше, в том числе в европейской части. Одновременно увеличивается количество личного состава НАТО в Европе, в том числе Вооружённых сил США. Никуда не делась система ПРО», — отметил депутат.
Он также добавил, что Россия выступает за мир, однако готова дать отпор любому агрессору.