В Госдуме оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с НСН прокомментировал слова начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту.

По его словам, действия НАТО действительно вызывают озабоченность у России.

«Во-первых, увеличение финансовых средств на содержание структуры, проведение учений, которых становится всё больше и больше, в том числе в европейской части. Одновременно увеличивается количество личного состава НАТО в Европе, в том числе Вооружённых сил США. Никуда не делась система ПРО», — отметил депутат.

Он также добавил, что Россия выступает за мир, однако готова дать отпор любому агрессору.