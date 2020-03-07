США намерены объяснить особенности своей политики жителям Молдавии

Соединённые Штаты в рамках проводимой Вашингтоном спикерской программы планируют предоставить жителям Молдавии больше информации об особенностях работы американских учреждений, о политике США, а также о «формирующем их экономическом, социальном и культурном контексте». Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился RT.

Так, основная задача программы, анонсированной американской дипмиссией в Кишинёве, заключается в реализации долгосрочных инициатив, способствующих «укреплению взаимопонимания между американцами и молдаванами».



Участие в программе примут в том числе приглашённые из Соединённых Штатов эксперты — они будут задействованы в семинарах, мастер-классах, конференциях и медийных мероприятиях, предполагающих обсуждение способов противодействия коррупции, особенностей демократического управления и обеспечения кибербезопасности, а также продвижение усилий по диверсификации энергетики.

На реализацию инициативы американское внешнеполитическое ведомство планирует выделить $60 тыс. Подать заявки на участие в ней могут лишь «учебные заведения и некоммерческие организации (неправительственные организации, организации гражданского общества и аналитические центры), официально зарегистрированные в Молдавии».

Ранее посольство Соединённых Штатов в Кишинёве анонсировало конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.