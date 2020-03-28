ЕК привлечёт молодёжь к «развитию» гражданского общества в Армении

Еврокомиссия намерена выделить €3 млн на реализацию проектов, направленных на развитие структур гражданского общества в Армении. Как следует из документов, с которыми ознакомился RT, к реализации подобных инициатив будет привлечена в том числе и молодёжь.

«Глобальная цель данного проекта — укрепление роли неправительственных субъектов и продвижение сотрудничества между организациями гражданского общества для содействия социальным переменам, а также инклюзивному и устойчивому развитию в Армении», — обобщили в Еврокомиссии.

В Европейской комиссии уточнили, что работа участников проекта будет разделена на три направления. Цель первого заключается в снижении уровня бедности и неравенства в Армении, в частности, посредством расширения возможностей гражданского общества, чтобы стимулировать широкое обсуждение причин проблемы и путей их решения, а также повышения готовности уязвимых групп населения справляться с экономическими и социальными рисками и потрясениями, такими как, например, кризис, вызванный вирусом COVID-19.

Второе направление подразумевает вовлечение молодёжи в решение общественных проблем «с упором на укрепление её прав и расширение участия в общественной жизни». Это, как предполагается, укрепит потенциал молодёжных организаций и будет содействовать развитию «студенческой демократии» в стране.

Третье направление сконцентрировано вокруг экологических инициатив: адаптации к изменению климата, охраны окружающей среды и экономичного пользования природными ресурсами на местном уровне. Предполагается, что соответствующие инициативы также будут реализованы при участии организаций гражданского общества.

Работа потенциальных участников проекта может включать в себя организацию лоббистских и информационно-пропагандистских кампаний, а также разработку образовательных инструментов гражданского воспитания «для развития навыков критического мышления и аналитического потенциала среди молодёжи».

На получение гранта могут претендовать учреждённые на территории стран Европейского союза и в Армении некоммерческие и негосударственные организации.

Ранее сообщалось о намерении Европейской комиссии выделить €2 млн на «укрепление свободы» медиа в Армении.

Цель инициативы заключалась в том числе в содействии упрочению демократии и поддержке свобод местных СМИ.