Госдеп выделит $2 млн в рамках программы изучения стран бывшего СССР

Госдеп планирует выделить $2 млн на гранты для неправительственных организаций в рамках «Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза». Об этом говорится в тексте документа, с которым ознакомился RT.

Как следует из описания, инициатива направлена на углубление знаний американских экспертов о странах обозначенного региона и постсоветского пространства. Отмечается, что курировать её ход будет бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов.

В рамках программы предполагается содействие продвижению внешнеполитических целей США и налаживанию международного сотрудничества, а также повышение уровня знаний американских специалистов в вопросе владения «важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза».

Особое внимание, как следует из текста, будет уделено работе над программами, сфокусированными на существующих политических и экономических вызовах, «имеющих значение для внешней политики США».

В список стран, которые Вашингтон считает важными в рамках реализации инициативы, входят: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Чехия, Грузия, Словакия, Польша, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и другие.

Возможность получения гранта, как подчёркивается в документе, будут иметь лишь американские высшие учебные заведения и неправительственные организации.

Ранее сообщалось о планах Соединённых Штатов предоставить жителям Молдавии больше информации о политике США.

Основная задача программы, как уточнялось в соответствующих документах, заключалась в реализации долгосрочных инициатив, способствующих «укреплению взаимопонимания между американцами и молдаванами».