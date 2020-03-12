США намерены работать над «эффективностью» правосудия в Молдавии

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RT
Соединённые Штаты планируют содействовать созданию «эффективной, доступной и прозрачной» системы правосудия в Молдавии. На эти цели Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить от $5 млн до $6 млн.
США намерены работать над «эффективностью» правосудия в Молдавии
  • © DANIEL MIHAILESCU
  • AFP

Как указывается в документе, с текстом которого ознакомился RT, цель проекта «Эффективное правосудие» — способствовать становлению «эффективной, доступной и прозрачной системы правосудия, в которой принцип верховенства права применяется единообразно».

«Проект «Эффективное правосудие» будет реализован в масштабах всей страны и коснётся, в том числе, институтов национального уровня, работающих в Кишинёве, судебных органов, юридических специалистов всех уровней, а также пользователей системы правосудия по всей Молдавии», — говорится в описании проекта.

Все виды деятельности в рамках проекта, как указывается в документе, будут под контролем как самого агентства, так и представителей американского правительства.

За последние годы, как уточняется, в республике уже были инициированы изменения в судебном секторе, однако «принятию и реализации данных реформ свойствен ограниченный характер».

Согласно документу, во многом это является следствием блокирующих усилий со стороны ключевых субъектов системы, а также «отсутствия у ряда сменивших друг друга правительств политической воли для её настоящего и основательного реформирования».

«Кроме того, эффективной работе молдавских институтов, обеспечивающих верховенство права, препятствуют системные проблемы, связанные с распределением ресурсов, обеспечением надлежащей инфраструктуры, сбором данных, текучестью кадров и соблюдением требований доступности и прозрачности», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что США намерены объяснить особенности своей политики жителям Молдавии.

Кроме того, посольство Соединённых Штатов в Кишинёве ранее также анонсировало конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.

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