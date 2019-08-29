США намерены усилить военное сотрудничество с Украиной и Молдавией

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты намерены более плотно сотрудничать с Украиной и Молдавией в военной сфере.

«Конечно, между США и Молдовой налажено хорошее сотрудничество в военной сфере, и этим направлением Соединённые Штаты хотели бы заняться плотнее, что относится и к Украине», — цитирует его РИА Новости.

Болтон также сообщил, что США поддерживают независимость Молдавии. По его словам, у Соединённых Штатов «нет особых стремлений в регионе».

Ранее Болтон положительно оценил свою поездку на Украину.

29 августа у него намечен визит в Белоруссию, в ходе которого он планирует обсудить введённые в отношении Белоруссии санкции.