США намерены усилить военное сотрудничество с Украиной и Молдавией

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты намерены более плотно сотрудничать с Украиной и Молдавией в военной сфере.
США намерены усилить военное сотрудничество с Украиной и Молдавией
  • Reuters

«Конечно, между США и Молдовой налажено хорошее сотрудничество в военной сфере, и этим направлением Соединённые Штаты хотели бы заняться плотнее, что относится и к Украине», — цитирует его РИА Новости.

Болтон также сообщил, что США поддерживают независимость Молдавии. По его словам, у Соединённых Штатов «нет особых стремлений в регионе». 

Ранее Болтон положительно оценил свою поездку на Украину.

29 августа у него намечен визит в Белоруссию, в ходе которого он планирует обсудить введённые в отношении Белоруссии санкции.

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