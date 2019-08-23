Болтон приедет с визитом в Молдавию 29 августа

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа посетит Молдавию по приглашению премьер-министра республики Майи Санду.
Болтон приедет с визитом в Молдавию 29 августа
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии.

Санду, в свою очередь, отметила, что предстоящий визит Болтона является «сигналом серьёзной поддержки» страны со стороны США.

«У нас много открытых дверей, много предложений о партнёрстве, поддержка и открытость. В этом контексте я вижу беспрецедентное развитие наших отношений с США», — написала она на своей странице в Facebook.

Премьер также сообщила, что в начале сентября посетит США в составе правительственной делегации.

Санду подчеркнула, что приоритетом правительства остаётся «углубление стратегического диалога» с Вашингтоном.

В июле лидер Молдавии Игорь Додон призвал Соединённые Штаты поддержать усилия страны по укреплению нейтралитета.

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