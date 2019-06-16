Правительство Молдавии намерено продолжить реализацию соглашения с ЕС

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Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и премьер-министр Молдавии Майя Санду провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС.
Правительство Молдавии намерено продолжить реализацию соглашения с ЕС
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на делегацию Евросоюза в Кишинёве.

В ходе беседы Хан поздравил Санду со вступлением в должность, а также заявил о готовности ЕС работать с новым правительством Молдавии.

«Санду подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.

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