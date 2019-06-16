Правительство Молдавии намерено продолжить реализацию соглашения с ЕС
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на делегацию Евросоюза в Кишинёве.
В ходе беседы Хан поздравил Санду со вступлением в должность, а также заявил о готовности ЕС работать с новым правительством Молдавии.
«Санду подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии», — отмечается в сообщении.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.