Правительство Молдавии намерено продолжить реализацию соглашения с ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и премьер-министр Молдавии Майя Санду провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на делегацию Евросоюза в Кишинёве.

В ходе беседы Хан поздравил Санду со вступлением в должность, а также заявил о готовности ЕС работать с новым правительством Молдавии.

«Санду подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.