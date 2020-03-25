ЕК выделит €8,2 млн на развитие гражданского общества в Грузии

Европейская комиссия намерена выделить грузинским и европейским НКО €8,2 млн на укрепление структур гражданского общества в Грузии. С документом ЕК ознакомился RT.

Основная цель анонсированного конкурса заключается в «укреплении гражданского общества, а также поощрении прав и основных свобод человека в Грузии», уточняется в тексте документа, с которым ознакомился RT.

Работа в рамках европейской инициативы будет осуществляться по пяти направлениям.

Одно из них заключается в «укреплении устойчивости гражданского общества в Грузии посредством обеспечения благоприятных условий и создания возможностей, а также прозрачности и подотчётности на всех уровнях гражданского общества в инклюзивном порядке и масштабах всей страны»; второе — в «содействии формированию благоприятной среды для социального предпринимательства», отмечается в документе.

Третье направление, как следует из документа, предусматривает «повышение компетентности местных организаций гражданского общества для более эффективного выполнения роли надёжных проводников управления и развития на местном, региональном и национальном уровнях».

Четвёртое и пятое, в свою очередь, предполагают укрепление роли организаций гражданского общества в борьбе с изменением климата и в смягчении его негативных последствий, а также «поощрение основных прав и свобод человека посредством поддержки организаций гражданского общества, занимающихся вопросами защиты прав человека и демократии».

Способы участия заинтересованных сторон в проектах могут варьироваться и включать в себя, например, проведение анализа действующего грузинского законодательства, разработку политических предложений, организацию совместных мероприятий с государственными учреждениями, конференций и семинаров.

Как уточняется, на получение гранта могут претендовать учреждённые в том числе в Грузии и на территории Европейского союза НКО.

В Европе не в первый раз выступают с инициативами, направленными на проведение «демократических преобразований» в Грузии. Так, весной 2019 года сообщалось о планах ЕС выделить €2,2 млн на повышение «информированности грузинской аудитории» о деятельности Евросоюза на территории страны.

Осенью 2019 года европарламентарии также призвали «продолжать укреплять доверительные отношения с восточными партнёрами и предоставлять им достаточное финансирование для поддержания стабильности и строительства демократии в регионе». В данном контексте, в частности, упоминалась и Грузия.