«Демократические» принципы: в Европарламенте составили рекомендации по поводу отношений с Россией

Комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. В документе ведомства, с которым ознакомился RT, предлагается поддерживать российское «продемократическое общество» и противостоять «вмешательству» Москвы в дела ЕС. Как полагают политологи, такой подход свидетельствует о намерениях некоторых представителей власти в Евросоюзе продолжать антироссийскую политику.

Комитет по международным отношениям Европейского парламента опубликовал проект доклада с рекомендациями руководству Евросоюза по поводу выстраивания отношений с Россией. В документе описаны пять принципов, опираясь на которые, по мнению комитета, ЕС следует взаимодействовать с Москвой.

Так, в ведомстве предложили бороться с «российским вмешательством» в дела ЕС, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль и организовать международные расследования. Кроме того, Брюсселю порекомендовали поддержать «продемократическое общество» в России и использовать успех программы «Восточное партнёрство» как источник вдохновения для россиян.

Как следует из доклада, принцип о «поддержке демократии» предполагает противостояние «русскоязычной пропаганде». Для этого, в частности, Евросоюзу рекомендуют способствовать созданию телеканала с круглосуточным вещанием.

Кроме того, в комитете считают, что Брюсселю следует рассмотреть возможность не признавать легитимность нового состава российской Госдумы после выборов, запланированных в сентябре.

«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Авторы доклада также посоветовали объявить о выгодах, которые Россия может получить взамен демократических преобразований.

«Евросоюзу следует принять и анонсировать стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией, включающее широкий спектр условий и стимулов, таких как: облегчение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и модернизации, а также стратегическое партнёрство; оно также должно обозначить готовность предложить потенциальные преимущества в обмен на демократические преобразования в России», — пишут политики.

А чтобы ещё больше стимулировать россиян к «демократическим переменам», в комитете Европарламента предложили принять стратегию для содействия успешному развитию стран «Восточного партнёрства».

Напомним, программа «Восточное партнёрство» запущена Евросоюзом для развития более тесного сотрудничества со странами бывшего СССР. В неё входят Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Белоруссия и Азербайджан.

Между тем для «защиты демократии во всем мире», по мнению авторов, ЕС стоит объединиться с Соединёнными Штатами и разработать общие меры. Например, совместные действия, связанные с санкциями, единые условия представления финансовой помощи, поддержка активистов-правозащитников.

В документе также подчёркивается, что в соответствии с принципом «демократия прежде всего», Евросоюзу следовало бы учитывать в любом диалоге или соглашении с Москвой вопрос о соблюдении прав человека и проведения свободных выборов.

При этом в комитете порекомендовали начать именно с проекта газопровода «Северный поток — 2».

«ЕС и его страны-участники должны пересмотреть свои проекты по инвестиционной поддержке и экономическому сотрудничеству, начиная с приостановки проекта «Северный поток — 2», — заявили в ведомстве.

Reuters

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Европейские политики обращают внимание и на сдерживание «российской агрессии». В этом пункте они предложили совместно с НАТО и международными партнёрами оказывать давление на Москву, чтобы она «не вмешивалась» в дела региона «Восточного партнёрства» и вернула «оккупированные территории восточных государств-соседей ЕС».

Если же Россия продолжит «агрессивные угрозы и военные действия», поясняли в комитете, то ЕС следует быть готовым к тому, чтобы призвать к отключению страны от международной платёжной системы SWIFT. Европейскому объединению также посоветовали подготовить чёткий план по сокращению зависимости от российского газа и нефти, по крайней мере пока у власти в РФ находится нынешнее руководство, добавили политики.

Стоит отметить, что в конце апреля ЕП принял резолюцию, в которой предлагалось прекратить импорт углеводородов из России и отключить Москву от SWIFT в случае «вторжения РФ на Украину».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сценарий отключения страны от международной платёжной системы пока является лишь гипотетическим, однако Россия уже прорабатывает варианты минимизации рисков и ущерба.

Антироссийский настрой

Рекомендации комитета ЕП свидетельствуют о намерениях ряда европейских лидеров продолжать антироссийскую политику, заметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Комитет по международным делам является передовым отрядом европейской бюрократии, который пытается, в том числе и от своего имени, вести борьбу против России. Он одновременно представляет всех и не представляет никого. Оттуда часто слышны провокационные заявления, запущенные с целью проверки реакции», — сказал Брутер.

Основной принцип международного права — невмешательство в дела других государств, напомнил, в свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. Рекомендации европейского ведомства явно ему не соответствуют, считает он.

Среди прочего, политолога возмутило предложение не признавать результаты парламентского голосования в России.

«Где юридические факты, на основе которых они уже сейчас предполагают, что выборы в России могут быть сфальсифицированы? По сути в ЕП заранее говорят о непризнании результатов просто потому, что они им могут не понравиться», — считает Домрин.

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Тем временем декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России политолог Александр Шатилов заметил, что в комитете ЕП решили в очередной раз использовать тему прав человека для давления на Москву. Однако примечательно, что обвинения в адрес России звучат на фоне вопиющих нарушений в этой сфере в самих же европейских странах.

«Двойные стандарты очевидны. Наши западные партнёры зачастую просто закрывают глаза на собственные проблемы. Это привычное обвинение, которое Запад предъявляет ещё со времён Советского Союза. Оно абсолютно голословное, юридически не подкреплённое и призванное сформировать определённый настрой общественного мнение через СМИ», — прокомментировал он.

О недружественной политике ЕС уже не раз высказывались представители российской власти. 6 мая во время пресс-конференции в Ереване глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Брюссель разрушил всю архитектуру отношений с Россией после событий 2014 года.

«Агрессивное русофобское лобби в ЕС делает свою работу. И пока здравые силы в Евросоюзе не могут ничего с этим поделать и плывут по течению. Это печально. Это не наш выбор», — сказал министр.