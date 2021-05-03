Захарова прокомментировала ситуацию с платёжной системой SWIFT

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Габриелу Гавину на RT прокомментировала сценарий отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам», — отметила она.

По словам Захаровой, в качестве примера альтернативных инструментов можно привести «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России.

«В настоящее время обсуждаются варианты её сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS», — сказала представитель МИД.

Также Захарова сообщила о развитии сотрудничества между российской системой МИР и иностранными аналогами, в частности китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro.

«Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции», — заявила она.

По её словам, это достаточно долгосрочный и трудоёмкий процесс. Захарова отметила, что «о каких-либо конкретных сроках с точки зрения завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платёжных операций и его продвижения на международные рынки говорить пока преждевременно».

Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что российская сторона готова ответить, если её отключат от международной платёжной системы SWIFT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со SWIFT.