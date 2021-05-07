«Не будем оставлять без ответа»: Лавров рассказал об отношениях с Евросоюзом в свете антироссийских санкций

Москва намерена и впредь отвечать на антироссийские выпады со стороны Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН — по примеру Вашингтона. Комментируя позицию ЕС о якобы нелегитимности ответных действий Москвы на подобные рестрикции, Лавров отметил, что в последнее время Брюссель демонстрирует собственную вседозволенность и безнаказанность.

Москва не намерена оставлять без ответа санкции, вводимые западными государствами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Отвечая на вопрос корреспондента RT о текущем состоянии отношений России и ЕС, министр констатировал, что сейчас продолжается череда рестрикций, изначально запущенная членами Евросоюза и рядом других стран, включая США.

«Архитектура этих отношений, которая была беспрецедентно развита в своё время, разрушена Брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам», — заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Сейчас Лавров находится с рабочим визитом в Армении, после чего посетит Азербайджан.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что начало цепочки обмена санкциями было положено в 2014 году, когда Брюссель «попытался всё свалить с больной головы на здоровую» после того, как вопреки своим обязательствам поддержал антиконституционный переворот на Украине, за которым последовали известные события.

«Когда русскоязычное население Украины, в том числе Крым, восстало против этого бесчинства и крымчане проголосовали за независимость перед лицом прямой военной угрозы со стороны неонацистов, нас обвинили в том, что мы разрушаем территориальную целостность Украины», — напомнил Лавров.

«Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход решения Совбеза ООН «становится заразительной»: «Соединённые Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, охотно её подхватил».

Также по теме «Попытки конструктивного диалога блокировались»: в России прокомментировали недовольство ЕС ответными санкциями Евросоюз осудил введение Россией санкций в отношении восьми европейских чиновников. В заявлении говорится, что ЕС оставляет за собой...

Напомним, в конце апреля Москва в ответ на санкции Евросоюза опубликовала список из восьми европейских чиновников, объявленных персонами нон грата на территории РФ. Как пояснил Сергей Лавров, они принимали решающее участие в очередной волне санкций против российских официальных лиц, включая парламентариев.

Тогда представители Евросоюза высказали недовольство принятыми российской стороной мерами. В совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли говорилось, что решение Москвы якобы демонстрирует выбор России в пользу «конфронтации» с Евросоюзом вместо стремления исправить двусторонние отношения.

По словам главы российского МИД, заявления европейских функционеров о нелегитимности ответных действий Москвы и об отсутствии у них международно-правовой обоснованности указывают на то, что в ЕС начали считать: «Всё дозволено». Более того, Лавров отметил, что сейчас речь начинает идти уже о безнаказанности.

«Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я начинаю думать, что, помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, Евросоюз начинает быть обуреваем ещё одной манией, имею в виду полную безнаказанность. Мне кажется, этот путь полностью тупиковый», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что эту позицию разделяют многие члены ЕС, однако «агрессивное русофобское лобби в ЕС делает свою работу», а несогласные ничего не могут с этим поделать и «плывут по течению».