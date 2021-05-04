Боррель обсудил с Блинкеном отношения с Россией

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи министров иностранных дел G7 в Лондоне обсудили отношения с Россией. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
Боррель обсудил с Блинкеном отношения с Россией
  • Reuters

«Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против стран — членов ЕС и санкции против граждан ЕС», — говорится в сообщении.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

В Евросоюзе заявили о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС этого решения.

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