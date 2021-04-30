Россия опубликовала список невъездных в страну чиновников ЕС

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Министерство иностранных дел России в ответ на санкции Евросоюза опубликовало список невъездных в страну чиновников ЕС. В список вошли восемь человек, включая председателя Европарламента Давида Мария Сассоли.
Россия опубликовала список невъездных в страну чиновников ЕС
  • Reuters

«В ответ на введенные 2 и 22 марта с.г. Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыт въезд на территорию России... следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС», — говорится в сообщении МИД.

В него вошли председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Ранее Европейский парламент утвердил резолюцию по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений. Из информации на сайте следует, что за неё проголосовали 569 депутатов, против — 67. Евродепутаты требуют прекратить импорт нефти и газа из России и отключить её от платёжной системы SWIFT в случае «вторжения России на Украину», а также выступают против завершения проекта «Северный поток — 2». 

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