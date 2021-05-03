В ЕС отреагировали на решение России об ответных санкциях

В Евросоюзе заявили постоянному представителю России Владимиру Чижову, что осуждают введение Москвой ответных мер в отношении ряда граждан ЕС.

Об этом информирует пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

«Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», — отмечается в сообщении.

В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и принятии мер против недружественных государств.

В сообщении говорится, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения.

Также в ЕС заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Ранее сообщалось, что генсек Европейской службы внешних действий встретится с постпредом России при ЕС в связи с введением Россией ответных санкций в отношении представителей союза.

Министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить общий ответ на введение российских ответных санкций в Брюсселе 10 мая.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.