В ЕС отреагировали на решение России об ответных санкциях
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.
«Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», — отмечается в сообщении.
В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и принятии мер против недружественных государств.
В сообщении говорится, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения.
Также в ЕС заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.
Ранее сообщалось, что генсек Европейской службы внешних действий встретится с постпредом России при ЕС в связи с введением Россией ответных санкций в отношении представителей союза.
Министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить общий ответ на введение российских ответных санкций в Брюсселе 10 мая.
30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.