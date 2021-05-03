Главы МИД стран ЕС обсудят ответ на санкции России 10 мая
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Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«На предстоящем совещании министров иностранных дел мы рассмотрим, каким образом лучше отреагировать на действия России», — цитирует его ТАСС.
Также Стано сообщил, что генсек Европейской службы внешних действий встретится с постпредом России при ЕС в связи с введением Россией контрсанкций.
30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.