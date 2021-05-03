ЕС вызвал постпреда России из-за введения контрсанкций
- РИА Новости
«Да, по санкциям России мы пригласили постоянного представителя России…» — цитирует ТАСС Стано.
Как уточняется, Чижов встретится с генеральным секретарём Европейской службы внешних действий.
30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.
Как отметили в Москве, их имена опубликованы с учётом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях.
В МИД оставили за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.