ЕС вызвал постпреда России из-за введения контрсанкций

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов встретится с генсеком Европейской службы внешних действий в связи с введением Россией контрсанкций. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Да, по санкциям России мы пригласили постоянного представителя России…» — цитирует ТАСС Стано.

Как уточняется, Чижов встретится с генеральным секретарём Европейской службы внешних действий.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

Как отметили в Москве, их имена опубликованы с учётом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях.

В МИД оставили за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.