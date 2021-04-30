МИД России вручил послу ЕС ноту об ответных шагах на санкции

МИД России вручил послу ЕС Маркусу Эдереру ноту об ответных шагах Москвы на антироссийские санкции от 2 марта и 22 марта этого года.

Главе представительства ЕС заявили, что односторонние меры Брюсселя рассматриваются Москвой как противоречащие международно-правовым нормам. Там добавили, что санкции идут вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами.

«Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода», — отметили в МИД.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

Как отметили в Москве, их имена опубликованы с учётом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях.