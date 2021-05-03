Постпред России разъяснил ЕС ответные санкционные меры Москвы

Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.

Об этом информирует российское постпредство в Брюсселе.

«Посол Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза», — приводит заявление Интерфакс.

Также была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем.

В заявлении говорится, что российская сторона вновь подтвердила готовность к этой работе.

В ЕС, в свою очередь, заявили о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.