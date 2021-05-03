Постпред России разъяснил ЕС ответные санкционные меры Москвы

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.
Постпред России разъяснил ЕС ответные санкционные меры Москвы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует российское постпредство в Брюсселе.

«Посол Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза», — приводит заявление Интерфакс.

Также была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем.

В заявлении говорится, что российская сторона вновь подтвердила готовность к этой работе. 

В ЕС, в свою очередь, заявили о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

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