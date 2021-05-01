«Попытки конструктивного диалога блокировались»: в России прокомментировали недовольство ЕС ответными санкциями

Евросоюз осудил введение Россией санкций в отношении восьми европейских чиновников. В заявлении говорится, что ЕС оставляет за собой право на ответ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что санкции Москвы стали исключительно «ответными мерами на враждебные действия со стороны Запада». В Госдуме также подчеркнули, что ЕС первым выбрал путь давления на Россию посредством санкций. Накануне МИД России объявил о закрытии въезда в страну для восьми европейских официальных лиц. Это стало ответным шагом на ограничительные меры ЕС в отношении шести россиян, введённые 2 и 22 марта.

Евросоюз объявил, что оставляет за собой право принять ответные меры на введение Россией запрета на въезд в страну для нескольких европейских чиновников. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европарламента Давида Сассоли.

«Мы самым решительным образом осуждаем решение российских властей запретить въезд на территорию России восьми гражданам Европейского союза. В их число входят председатель Европейского парламента Давид Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова, а также шесть официальных лиц стран — членов ЕС. Это действие неприемлемо, не имеет юридического обоснования и ничем не оправдано», — говорится в заявлении.

Европейские лидеры высказали мнение, что решение Москвы нацелено непосредственно на ЕС, а не только на отдельных лиц, а также якобы демонстрирует выбор России в пользу конфронтации с Евросоюзом вместо стремления исправить двусторонние отношения.

«ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — отмечается в заявлении.

Напомним, накануне МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми европейских официальных лиц.

«В ответ на введённые 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыт въезд на территорию России... следующим гражданам стран — членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних санкций в отношении России, а также игнорирует предложения Москвы по налаживанию отношений.

«Подобные действия ЕС не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны», — отметил МИД.

В список попали председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Кроме того, в российское министерство был вызван посол ЕС Маркус Эдерер, которому была вручена нота об ответных шагах Москвы. Послу сообщили, что антироссийские санкции идут вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами.

«Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода», — отметили в МИД.

Представитель ведомства Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском» обратила внимание, что введённые Москвой санкции — это исключительно «ответные меры на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада».

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Она подчеркнула, что много лет Россия предлагает европейским партнёрам решать проблемы двусторонних отношений дипломатическими способами.

«Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога... блокировались со стороны ЕС», — отметила Захарова.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT напомнил, что ЕС первым выбрал путь давления на Россию посредством санкций.

«Мы лишь ответили зеркально на эти действия. Ну и, разумеется, выслушиваем нотации: «Мы вас накажем, а вы отвечать не смейте», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что Россия не нуждается в подобных нравоучениях, а также напомнил о предложениях Москвы наладить партнёрские отношения, вместо чего в ЕС выбрали политику давления.

2 марта Евросоюз ввёл санкции в отношении председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова. В качестве обоснования на Западе утверждают, что эти лица якобы причастны к задержанию и вынесению обвинительного приговора Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии по делу о хищении средств компании Yves Rocher. В России неоднократно отмечали, что подобные бездоказательные обвинения являются попытками вмешательства во внутренние дела страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва считает «абсолютно неприемлемыми» любые подобные ограничения, поскольку они вредят «и без того находящимся в плачевном состоянии» отношениям с США и Евросоюзом.

Кроме того, 22 марта ЕС включил в санкционный список зампредседателя правительства Чеченской Республики Абузайда Висмурадова и экс-главу полиции города Аргун Аюба Катаева.

В начале апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, однако для этого Москве необходимо понимать, в чём заинтересован Евросоюз».

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Мы не будем стучаться в закрытую дверь», — отметил министр.

Помимо этого, 29 апреля Европарламент утвердил резолюцию, в которой содержатся рекомендации к институтам ЕС о выстраивании отношений с Россией.

В документе, в частности, есть требования прекратить импорт нефти и газа из РФ и отключить её от платёжной системы SWIFT в случае «вторжения России на Украину», а также призывы против завершения проекта «Северный поток — 2».

В Совфеде документ назвали безграмотным с юридической точки зрения, а в Госдуме напомнили, что предлагаемые евродепутатами инициативы в случае их поддержки органами ЕС негативно отразятся на странах континентального сообщества.