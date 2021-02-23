«Упущена возможность для переосмысления курса»: в МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России

В МИД России заявили, что Евросоюз упустил очередную возможность переосмыслить курс давления и санкций в отношении РФ. Таким образом дипломаты отреагировали на решение глав МИД стран ЕС расширить санкции против Москвы из-за «ситуации с Навальным». В Совете Федерации отметили, что новые рестрикции не повлекут за собой последствий, кроме ухудшения отношений между Россией и ЕС. Как полагают в Госдуме, истинная цель санкций заключается в оказании давления на российскую экономику.

В МИД России заявили о разочаровании в связи с решением европейских дипломатов расширить санкции против Москвы.

«Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля с.г. под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Российские дипломаты полагают, что в сложившейся ситуации «упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность».

«Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что «очередной ошибочный шаг Советом ЕС предпринят в условиях беспрецедентного разогрева накануне в Евросоюзе антироссийского информационного фона».

В МИД подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми «постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина России, который был осуждён за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством».

«В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что «укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов — ультиматумы, давление и санкции — вызывает лишь сожаление».

Решение глав МИД Евросоюза

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против России. Поводом для этого стало «осуждение Алексея Навального».

«Что касается ситуации с Навальным, мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека», — сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел в Брюсселе.

Пресс-конференция по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе

Reuters

По его словам, на согласование этого процесса потребуется не более недели.

Напомним, что ранее суд заменил условный срок Навального по делу Yves Rocher на реальный. С учётом отбытого наказания Навальный проведёт в колонии около 2,5 года.

Боррель добавил, что теперь дипломаты государств ЕС должны выработать новый подход к выстраиванию отношений с Россией.

«Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые, к сожалению, решили действовать как противник», — пояснил глава европейской дипломатии.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что новый пакет санкций от Европы способен нанести минимальный ущерб, «чтобы не получить в ответ аналогичные действия России».

Сенатор отметил, в Европе выбрали путь героизации Навального, не думая о последствиях этого решения.

«Они не понимают, что это абсолютно проигрышная ситуация и кроме дальнейшего ухудшения отношений между ЕС и Россией это ни к чему не приведёт. Эти санкции не повлияют на судебное решение, не повлияют на рассмотрение других дел в отношении Навального», — отметил Джабаров.

Он добавил, что говорить с Россией на языке санкций не следует.

«Говорить с нами на языке санкций абсолютно неконструктивно, это контрпродуктивно, более того, это приведёт только к повышению напряжённости в отношениях», — подытожил он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, подчеркнул, что «раскручивание санкционной спирали» служит целям ведения информационной войны.

«Санкции используются внешне — в интересах соблюдения Россией прав человека, в интересах невмешательства со стороны России в какие-то дела западных стран, на самом деле это лишь обоснование, истинная же цель санкционного давления состоит в том, чтобы при помощи ослабления российской экономики», — отметил депутат в беседе с RT.

Визит Борреля в Россию

Отметим, что глава европейской дипломатии призвал к введению новых санкций против России в начале февраля. Боррель посетил Россию, где по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеевм Лавровым отметил, что, несмотря на разногласия, Россия и ЕС должны искать сферы для сотрудничества.

После возвращения из России глава дипломатии ЕС в своём блоге написал, что российские власти не воспользовались его визитом как возможностью наладить более конструктивный диалог с ЕС. Вскоре он призвал ввести против РФ новые санкции.

Впоследствии Лавров заявил, что Европейский союз сознательно на протяжении многих лет ведёт к разрыву отношений с Россией. Как отметил министр, после госпереворота на Украине ЕС разрушил все механизмы взаимодействия с Москвой.

Позднее министр отметил, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.

«Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств», — заявил он в интервью РБК-ТВ.