МИД Австрии выступил против чрезмерных санкций в адрес России

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Евросоюзу не стоит «рубить сук, на котором ЕС сидит» в вопросе введения санкций в адрес России.

В интервью Welt am Sonntag Шалленберг заявил, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию с Алексеем Навальным.

По его словам, Австрия выступает за введение санкций, но при этом страна против чрезмерной реакции.

Он добавил, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надёжным — с юридической».

«В противном случае мы перерубим сук, на котором сидим», — сказал он.

Также он считает, что ЕС не должен отказываться от диалога с Россией «там, где это возможно».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.